مدرب الزمالك يتغزل في وليد أزارو

تغزل طارق يحيى المدرب العام لنادي الزمالك في وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي رغم الانتقادات الحادة من جماهير القلعة الحمراء للاعب.

طارق يحيى يشيد بوليد أزارو

وأكد طارق يحيى أن المغربي وليد أزارو مهاجم متميز معربًا عن اندهاشه من كثرة هجوم الأهلاوية على اللاعب.

وقال طارق في مداخلة هاتفه لبرنامج ” ساعة كورة” مع سيف زاهر عبر أثير “راديو هيتس ” إن أزارو بحاجة لمزيد من الوقت حتى يكتسب الثقة و القدرة على إحراز أهداف لأنه يجيد خلق الفرص لنفسه أمام المنافسين.

وشدد طارق على أن هجوم جماهير الأهلي على وليد أزارو يؤثر على مستواه بالسلب في المباريات لذلك يجب الصبر عليه.

ويعاني وليد أزارو مع الأهلي لكثرة إهدار الفرص وكان آخرها أمام الوداد المغربي مما تسبب في خسارة الفريق بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وساهمت خسارة الأهلي أمام الوداد في ارتفاع نغمة الهجوم على وليد أزارو وذهبت بعض الجماهير إلى ضرورة رحيله لأنه لا يصلح للقلعة الحمراء.

ويعتمد حسام البدري المدير الفني للأهلي على وليد أزارو بشكل أساسي في خط الهجوم على حساب عماد متعب لقناعته التامة بإمكانياته وقدرته على التطور مع القلعة الحمراء.

ورفض حسام البدري نغمة الهجوم على وليد أزارو بدعوى أنه طالما يخلق لنفسه الفرص الخطيرة فسيأتي اليوم الذي يحرز فيه الأهداف.