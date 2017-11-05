طلب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تقرير برنامج تأهيل مروان محسن مهاجم الفريق قبل حسم مشاركته في مباريات الدوري المصري بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

حسام البدري يستعد لإعادة مروان محسن للأهلي

وعاد مروان محسن من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي وخضع لبرنامج تأهيلي طلب حسام البدرب الإطلاع عليه بشكل كامل قبل العودة للمباريات رغم أن خالد محمود طبيب الفريق أكد إمكانية مشاركته بشكل تدريجي.

وأخطر خالد محمود، طبيب الفريق الكروي بالنادي الأهلي، الجهاز الفني بجاهزية مروان محسن مهاجم الفريق وإمكانية مشاركته في المباريات

وغاب مروان محسن عن مباريات الأهلي منذ 9 شهور بسبب إصابته بالرباط الصليبي وإجراء الجراحة في ألمانيا.

وعانى خط هجوم الأهلي في غياب مروان محسن نظرًا لتراجع مستوى وليد أزارو وكبر سن عماد متعب.

وتعاقد الأهلي مع وليد أزارو لتدعيم خط الهجوم لكنه فشل في تقديم أوراق اعتماده حتى الآن لكثرة إهدار الفرص السهلة التي أصابت الجماهير بإحباط شديد.

أما عماد متعب فما زال يبحث عن فرصة اللعب بشكل أساسي مع حسام البدري الذي لا يقتنه بإمكانية خوضة 45 دقيقة في المباراة الواحدة.