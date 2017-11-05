لقطة إنسانية لمحمود الخطيب مع الفنانة “شادية”

كتب خالد شاكر إبن أخ الفنانة الشهيرة شادية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ردا على ما أشيع عن وفاة عمته.

أسرة شادية تشكر محمود الخطيب

وقال شاكر: “الحمد لله والشكر لله بدعواتكم ودعوات الملايين، استجابت الحاجة شادية للعلاج ومازال أمامنا طريق طويل، يحتاج منكم مواصلة الدعاء ليتم الله شفاؤه بإذن الله”.

وأتبع: “خالص الشكر والتقدير لمؤسسة الرئاسة على الاهتمام والرعاية، خالص الشكر والتقدير للكابتن محمود الخطيب، اتصل من المغرب للاطمئنان عليها، خالص الشكر والتقدير لكل من قام بالدعاء لها بظهر الغيب، بارك الله فيك”.

وكان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد أكد على تحسن الحالة الصحية للفنانة، عقب نقلها إلى مستشفى الجلاء العسكري.

وأكد أيضا على أن نقابة المهن التمثيلية، تتابع الحالة الصحية لشادية بشكل دائم.

الجدير بالذكر أن شادية تتلقى العلاج في مستشفى الجلاء العسكري، عقب توصية من رئاسة الجمهورية بنقلها من مستشفى العاصمة.

وتعاني شادية من الإصابة بجلطة في المخ، ومنع الأطباء عنها الزيارة، حتى تستقر حالتها الصحية.