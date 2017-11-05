إكرامي يهاجم المرشح لنائب رئيس الأهلي

هاجم إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق مصطفى مراد فهمى المُرشح على منصب نائب رئيس النادى ضمن قائمة محمود طاهر فى الانتخابات المقرر لها30 نوفمبر الجارى لانتقاده مستوى شريف إكرامي خلال مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إكرامي يدافع عن شريف ويفتح النار على مصطفى فهمي

وكان مصطفى مراد فهمي قد أكد في تصريحات إذاعية أن الأهلي يعاني أزمة في مركز حراسة المرمى ويحتاج إلى حارس كبير للدفاع عن عرينه.

وقال إكرامي الشحات : ” من المفترض أن مصطفى مراد محترم ووالده كان كذلك.. المفروض من يتحدث عن حراسة المرمى يكون بيفهم فيها”.

وشدد الشحات على أن شريف إكرامى لا يحتاج لمن يدافع عنه، وهو الأجدر بحراسة مرمي الأهلي، قائلًا: “لم أفهم ماذا يعنى مصطفى فهمى بكلمة كبير هل يقصد كبير فى السن أم الحجم ؟”.

وفرط النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا إثر تعادله 1-1 مع الوداد المغربي في ذهاب المباراة النهائية ثم خسارته للإياب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.