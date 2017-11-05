خبر سار جدا للأهلي بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري خبرًا سارًا رغم خسارة دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة بهدف نظيف أمام الوداد المغربي في إياب المباراة النهائية.

طبيب الأهلي يكشف عن جاهزية مروان محسن

وأخطر خالد محمود، طبيب الفريق الكروي بالنادي الأهلي، الجهاز الفني بجاهزية مروان محسن مهاجم الفريق وإمكانية مشاركته في المباريات بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي من إصابة الرباط الصليبي.

وكشف الجهاز الطبي للأهلي عن جاهزية مروان محسن في تدريبات الفريق الأخيرة ليصبح بإمكانه المشاركة في المباريات ولو لفترات قليلة مؤقتًا.

وغاب مروان محسن عن مباريات الأهلي منذ 9 شهور بسبب إصابته بالرباط الصليبي وإجراء الجراحة في ألمانيا.

ويعاني خط هجوم الأهلي في غياب مروان محسن نظرًا لتراجع مستوى وليد أزارو وكبر سن عماد متعب.

ويعتمد حسام البدري على وليد أزارو في خط الهجوم رغم أنه يهدر فرصًا بالجملة ويثير غضب جماهير القلعة الحمراء التي ترى أنه لا يصلح لقيادة الهجوم.

أما عماد متعب فما زال يبحث عن فرصة اللعب بشكل أساسي مع حسام البدري.