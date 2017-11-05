دخل أشرف بنشرقي نجم الوداد المغربي دائرة اهتمامات نادي الأهلي لضمه لصفوفه إلى القلعة الحمراء.

الأهلي يفاوض أشرف بنشرقي

وذكرت تقارير مغربية أن أشرف بنشرقي أصبح على رأس أولويات القلعة الحمراء لضمه بعد تألقه في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد موقع “البرلمان المغربي” أن النادي الأهلي عرض مبلغ ملياري سنتيم مغربي وعليهم وليد أزارو مهاجم الفريق من أجل ضم بنشرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأشار الموقع إلى أن الأهلي تواصل مع وكيل أعمال أشرف بنشرقي وحاول إقناعه بالضغط على مسئولي الوداد المغربي

واستبعد الموقع انتقال أشرف بنشرقي للأهلي في ظل العروض الخيالية المتوقعة إذا شارك اللاعب وتألق في كأس العالم للأندية بالإمارات.

وكان بنشرقي قد قاد الوداد المغربي للفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي ففي مباراة الذهاب أحرز هدف التعادل 1-1، وفي مباراة العودة صنع هدف الفوز بالدار البيضاء ليتوج بطل المغرب على حساب القلعة الحمراء بخلاف وليد أزارو الذي تفنن في إهدار الفرص السهلة لبطل مصر.