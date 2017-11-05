هاشتاج ” كمل يا بدري” يتصدر تويتر

يتصدر حاليا هاشتاج ” كمل يا بدري” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وذلك تدعيمًا للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام البدري، رغم خسارة المارد الأحمر البطولة الإفريقية.

وتلقى فريق النادي الأهلي أمس السبت خسارة بهدف مقابل لاشئ أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس، وكانت مباراة التتويج باللقب الإفريقي للفريق المغربي.

رواد تويتر يدعمون حسام البدري

وكانت مباراة الإياب بين الفريقين، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليصبح مجموع المباراتين في صالح فريق الوداد ليتوج باللقب الإفريقي الثاني في تاريخه على حساب فريق النادي الأهلي.

وشهدت الأونة الأخيرة آراء مختلفة ما بين مؤيد ومعارض حول تولي الكابتن حسام البدري القيادة الفنية للأهلي، إلى أن نجح البدري في تحقيق الدوري وكأس مصر الموسم الماضي.

يذكر أن البدري قد حقق مع الأهلي من قبل بطولة دوري أبطال إفريقيا، في عام 2012 بعد الفوز على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين.