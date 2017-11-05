بي إن سبورتس تستفز جماهير الأهلي لإرضاء الوداد

استفزت قناة بي إن سبورتس القطرية جماهير نادي الأهلي خلال مباراة الوداد المغربي التي انتهت بهزيمة القلعة الحمراء بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بي إن سبورتس تتجاهل الحياد في مباراة الأهلي والوداد

وتجاهلت القناة الحياد وأصر هشام الخلصي مقدم الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والوداد على أن الحكم بكاري جاساما لم يتدخل ولم يخطيء لمنح اللقب الإفريقي لبطل المغرب.

وتمادى هشام الخلصي في إصراره بمنع وائل جمعة نجم الأهلي الأسبق من انتقاد الحكم وقطع الطريق عليه بدعوى أن الحكم لم يؤثر على سير أحداث اللقاء.

كما نصب الخلصي فخًا لوائل جمعة عندما أصر على تكرار سؤاله عن رأيه في إشارة عماد متعب لاعب الأهلي عقب مباراة الوداد ليجبر جمعة بالرد أن متعب أخطأ.

وقال الخلصي إن الأهلي عليه أن يتقبل الهزيمة والنقد كما يتقبل الفوز مشيرًا إلى أن عليه تعلم كيفية الخسارة.

وكان الأهلي قد اتهم الحكم بكاري جاساما أنه السبب في هزيمته بهدف نظيف أمام الوداد المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لكثرة الأخطاء وتجاهل احتساب ركلة جزاء لوليد أزارو.