شباب الزمالك يفوز على الأهلي بثنائية نظيفة

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نجح فريق شباب نادي الزمالك فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل لا شئ على فريق الأهلي للشباب، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجيش بالسويس ضمن مبارايات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

افتتح التهديف في المباراة اللاعب رزاق سيسيه بعد مرور 25 دقيقة من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد متابعته على كرة لعبها أحمد فتوح تصدي لها دفاع الأهلي ليستقبلها سيسيه ويحولها إلي داخل شباك المارد الأحمر.

فتوح وسيسيه يتألقان مع شباب الزمالك أمام الأهلي

وعزز الفارق اللاعب أحمد فتوح، ليحرز ثاني أهداف فريقه في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني، عقب تلقيه تمريرة عرضية من رزاق سيسيه من اليسار يستقبلها فتوح ويسحلها في المرمي.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من قبل لاعبي القلعة البيضاء، فيما قام لاعبو الأهلي بصناعة بعض الهجمات ولكن دون جدوى.

أجري الزمالك ثلاثة تغييرات خلال الشوط الثاني حيث لعب أسامه الحسيني وأحمد أباظه وإبراهيم مكاوي بدلا من ماجد أشرف وعادل ميسي ورزاق سيسيه.

وحضر كل من بدر حامد رئيس قطاع الناشئين ومحمد صبحي المدير الإداري للقطاع وغانم سلطان المدير الفني للقطاع حرصا علي مؤازرة الفريق بلقاء اليوم .