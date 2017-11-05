ينتظر اللاعب عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقوبة تقوم بتحديدها لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بناءً على تقرير الحكم الزامبي باكاري جاساما الذي أدار مواجهة الأهلي والوداد أمس السبت في إياب الدور النهائي بدوري أبطال افريقيا.

وكان اللاعب قد أشار عقب انتهاء المباراة بيديه بإشارات تدل على حصول الحكم الزامبي على رشوة من قبل مسؤولي الوداد من أجل مساعدة الفريق المغربي في الحصول على اللقب القاري الثاني في تاريخهم، وذلك بعد أن احتسب العديد من الأخطاء لصالح الفريق المغربي.

الجدير بالذكر أن حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي كان قد أعلن أن التحكيم أصبح يتحكم بشكل كبير في مصير البطولات الإفريقية.

وكان المارد الأحمر يطمح في الحصول على البطولة الإفريقية التاسعة فى تاريخه، وذلك ما فشل الفريق في تحقيقه، بعد تلقيه الخسارة في مباراة أمس بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليصبح مجموع المباراتين في صالح فريق الوداد.