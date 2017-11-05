البدري يطالب طبيب الأهلي بالاطلاع على حالة مروان محسن

طلب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خالد محمود ، طبيب الفريق الأحمر، الاطلاع على حالة مروان محسن ، مهاجم الفريق، قبل عودته إلى الملاعب مرة أخري.

كان مروان محسن، قد عاد من ألمانيا منذ يومين ، بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة في العلاج، ليصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية ،بالإضافة إلى خضوعه بنامج تأهيلي بشكل خاص.

وتعرض مهاجم الأهلي، إلى قطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 والتى أقيمت بالجابون وتج بلقبها الكاميرون.

أيوب يقود مران الأهلي غدا

ومن المقرر أن يقود مران الأهلي غدا الإثنين، أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأحمر، بسبب سفر حسام البدري، إلى كندا للأطمئنان على ابنته التى تعرضت لحادث سير ، قبل مباراة النجم الساحلي التونسي.

وتصل بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من المغرب اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساءا، بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما أمس، في إطار إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليتوج الأخير باللقب الإفريقي الثاني له.