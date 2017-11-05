كلوب: صلاح تألق بالرغم من مشاركته في مركز المهاجم الثان

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، بالمستوي الذي ظهر عليه محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، في مباراة فريقه أمام وستهام يونايتد، التى جمعت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

كلوب يشيد بمستوي صلاح في مركزه الجديد

وقال كلوب خلال تصريحات لبرنامج ” ديلي ستار” ، صلاح تألق في المباراة على الرغم من مشاركته كمهاجم ثان، أعتقد ان سيأخد وقتا من أجل أن يتكييف “.

وأضاف، ” صلاح كان يلعب في هذا المركز خلال تواجده مع فريق روما الإيطالي، مشيراً إلى أن البوسني أدين دجيكو، كان يعلب مهاجماً صريحاً”.

كان ليفربول قد حق فوزا كبيرا على نظيره وستهام يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف، ونجح محمد صلاح، في تسجيل هدفين في هذه المواجهة.

وبعد هذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 19 في المركز السادس، بينما ظل وستهام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

الجدير بالذكر أن بعد تسجيل صلاح هدفين في المباراة، أصبح في وصافة جدول هدافين الدوري .