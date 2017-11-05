سقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام نظيره الوداد المغربي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس السبت، في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ليتوج الفريق المغربي باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

البدري يطير لكندا بعد هزيمة لقب إفريقيا

وسافر حسام البدري المدير الفني للأهلي إلى كندا من أجل الاطمئنان على نجلته زينة والتي تعرضت لحادث سير.

وتعرضت زينه البدري إلى حادث قطار خلال عودته إلى منزلها قبل ساعات من لقاء الأهلي والواداد في ذهاب نهائي إفريقيا.

شرين شمس: أحمد أيوب يقود الأهلي أمام التيفونات

وأكد للواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة، سوف يقود الفريق فنيا في مباراة تليفونات بني سويف بدور الـ32 بطولة كأس مصر.

وأوضح “شمس”، في تصريحات إذاعية: “أحمد أيوب سيقود الفريق فنيا أمام تليفونات بني سويف لسفر البدري إلى كندا”.

وأكمل المدير التنفيذي للأهلي: “كلنا ثقة في الكابتن أحمد أيوب، وقيادته للفريق فنيا كأن البدري هو الذي يقود”.

البدري يعود للقاهرة الجمعة

وقرر حسام البدري المدير الفني للأهلي العودة إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، استعدادا لقيادة المارد الأحمر أمام الإنتاج الحربي بالدوري.