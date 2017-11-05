الأهلى يقدم شكوى ضد التحكيم الإفريقى

أكد أحمد أيوب، مدير قطاع الإعلام بالنادي الأهلي، أن إدارة الأحمر قررت أن تتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولى، ضد التحكيم الإفريقى بشكل عام وليس ضد باكارى جاساما، الحكم الذى أدار مباراة الأهلى والوداد أمس، فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

رئيس الكاف: هناك أخطاء في التحكيم الإفريقي

وقال أيوب فى تصريحات لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر إذاعة الشباب والرياضة : “أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تواصل مع المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعترف له بوجود اخطاء كثيرة في المنظومة التحكيمية في إفريقيا، ونسعي لحلها ولعلاجها.

وأضاف “أننا لا نقدم أى مبررات للهزيمة أمام الوداد المغربى، ولكن هناك أخطاء تحكيمية كبيرة وواضحة، ليس فى مباراة أمس فقط ولكن ضد الأهلى فى جميع البطولات الإفريقية، ولا أدرى إن كانت هذه الأخطاء بغير قصد أم متعمدة، ونناشد الاتحاد الإفريقى بسرعة حل هذه الأزمة التحكيمية”.

وأكد على ضرورة وجود لجنة متخصصة فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، تعمل على تأهيل وإعداد هؤلاء الحكام فنيًا ونفسيًا لمثل هذه المباريات الهامة.