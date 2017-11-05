الأهلى يستأنف تدريباته غدًا استعدادا لمواجهة تليفونات بنى سويف بالكأس

يستأنف فريق الأهلى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، تدريباته غدًا الإثنين، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، استعداد لمواجهة مباراة تليفونات بنى سويف، المقرر لها مساء يوم الجمعة فى بطولة كأس مصر.

الأهلي يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب

ويبدأ الأهلى مشواره فى بطولة كأس مصر، بمواجهة تليفونات بنى سويف، ويآمل في الدفاع عن لقب البطولة الذى توج بها الفريق الأحمر الموسم الماضى، على حساب المصري البورسيعيدي.

و من المقرر أن تعود بعثة الأهلى، اليوم الأحد، قادمة من المغرب، فى تمام الساعة الثامنة مساءًا، بعد الهزيمة من الوداد المغربي بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب محمد الخامس،ليتوج الأخير باللقب الثاني له في تاريخه.