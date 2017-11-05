البدري يوضح حقيقة مشادته بعد لقاء الوداد.. ويؤكد: مسؤول الكاف اعتذر لي

أكد حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن المشادة الكلامية التى حدثت فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة الأحمر والوداد المغربى ليست بين كل الصحفيين كما أنتشر، ولكن بين مجموعة من المنظمين المغاربة وبعض المشجعين.

المترجمة سبب المشكلة بعد مباراة الأهلى والوداد

وقال المدير الفني للأهلي: “إن المشكلة سببها المترجمة التى لم تتحرى الدقة فى ترجمة كلامى، ولكنى أجريت لقاءات مع بعض الوسائل الإعلامية المغربية، ولا يوجد أى شىء”.

وأضاف البدرى “أكتشفت أن المترجمة لم تكن من الاتحاد الإفريقى، فرفضت ترجمة وجهة نظرى التى أوضحتها خلال المؤتمر عن التحكيم السىء”.

وأشار إلى أن سبب الأزمة الرئيسى ” السؤال الموجه لى من أحد الأشخاص الذى يرتدى زى المنظمين ولكنه ليس صحفيًا، البعيد تمامًا عن الكرة، وأنه ليس من إختصاصه”.

مسؤول الاتحاد يعتذر للبدرى

وأضاف البدرى خلال تصريحاته “أن مسؤول الاتحاد الإفريقى قام بإنهاء المؤتمر، وأعتذر لى عن ما صدر من مندوبة الاتحاد المغربى، وذلك بعد المشادة بين الصحفيين المغاربة”.

يذكر أن قد خسر الأهلى من الوداد المغربى أمس، بهدف وحيد دون مقابل، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.