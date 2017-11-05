مرتضى منصور وقائمته يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات الزمالك

تقدم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اليوم الأحد، بأوراق الترشح لإنتخابات النادى المقبلة.

ومن المقرر اقامة الانتخابات خلال يومى الثالث والعشرون والرابع والعشرون من شهر نوفمبر الجارى.

كما تقدم جميع أعضاء قائمة مرتضى منصور بأوراق الترشح بإنتخابات نادي الزمالك ظهر اليوم الأحد.

وتضم قائمة مرتضى منصور كلًا من:

فى منصب رئاسة النادى: مرتضى منصور، وتقدم حتى الأن كمنافس له أحمد سليمان.

فى منصب نائب رئيس النادى: أحمد مرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم، ويتنافس معهم على المنصب هاني العتال وخالد جبر و أشرف السكري.

فى منصب أمين الصندوق: حازم ياسين، ويتنافس معه على المنصب سيف العمارى.

وفى العضوية: هاني زادة وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار، ويترشح ضدهم على المنصب كلًا من مصطفى عبد الخالق و محمد أبو العلا وعبد الله جورج وحسين السمري و ماجد قيشو والحسيني سمير وسامح سوني ومريم عصمت وبدوي السيد نجيلة وهشام يكن وحسن شاكر وتامر التونسي وغادة عادل كرارة وأحمد عبد الغني وعمر جلال هريدي ورجب رواش.