محمد يوسف يتمنى ضم متعب لبتروجيت.. ويطالب بعودة غالى للمنتخب

يرى محمد يوسف، المدير الفنى السابق للأهلي و الحالى لبتروجيت،أن الأقرب للفوز بلقب الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم هو الأهلى.

وقال فى تصريحات لبرنامج “ستاد الهدف” عبر إذاعة الشباب والرياضة: “حسام غالى لاعب مميز، وعنده القدرة على ضبط منتصف الملعب، ومن حقه أن يعود للمنتخب، ويشارك فى كأس العالم بروسيا 2018”.

وأشاد يوسف، “بدور عبد الله جمعة لاعب الزمالك مع فريقه، خلال الفترة الحالية، وأنه الأبرز في الدوري المصري حتى الآن”.

وأضاف، ” مرتضى منصور هو الأقرب لرئاسة نادى الزمالك، وسيفوز فى الإنتخابات الحالية”.

وعن عماد متعب، قال: ” أتمنى أن أنجح في ضم متعب إلى فريق بتروجيت خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة، فهو مهاجم كبير، ولاعب ذو قيمة فنية عالية، وأى مدرب يتمنى وجوده فى صفوف فريقه”.

يذكر أن متعب قد شارك في مباراة أمس ، أمام الوداد المغربي، ، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى العاشرة مساءًا، فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، وأنتهت المباراة بخساراة الأهلى بهدف وحيد دون مقابل، كما كانت نتيجة مباراة الذهاب ياستاد برج العرب بالأسكندرية التعادل الإيجابى بهدف وحيد لكل فريق.