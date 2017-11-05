مدرب الاهلي السابق: هانى ينقصه الخبرات.. وغياب معلول وعاشور ترك أثرًا

أكد محمد يوسف، المدير الفنى الحالى لبتروجيت، والسابق للنادى الأهلى، أن غياب على معلول وحسام عاشور، فى مباراة الأمس أمام الوداد المغربى، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، كان له تأثيرًا كبيراً، وكنت أتمنى تواجد اللاعبين فى المباراة.

وصرح يوسف خلال برنامج “استاد الهدف” عبر إذاعة الشباب والرياضة، ” أن اللاعب أحمد فتحى جيد وله إمكانيات كبيرة، وهو حل للخروج من الأزمات أمام أى مدير فني، وله إمكانيات تجعله يلعب بأى مكان داخل الملعب سواء ظهير أيمن أو فى خط الوسط”.

وأضاف المدير الفنى السابق للأهلى، أما عن اللاعب الشاب محمد هانى ، فهو ينقصه الخبرات، فعند إكتسابها سيكون له شأن كبير فى كرة القدم، فهو لا يزال صغير السن، ولولا تأخره بخطوة كان قادر على تغطية الهدف الذى إستقبله النادى الأهلى، فالخطوة تصنع الفارق فى عالم كرة القدم”.

يذكر أن الأهلى قد خسر أمام الوداد المغربى بهدف وحيد دون مقابل أمس، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.