محمد يوسف: ربيعة فشل في تغطية مهاجم الوداد .. ولابد أن يبحث البدري عن مدافع سوبر

أكد محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لبتروجيت، أن اعتذار عمرو الوسلية، صانع ألعاب الفريق الأحمر، غير مقبول على الإطلاق، مشيراً إلى أنه مهاجم الوداد مر من أمامه بكل سهولة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” ربيعة فشل في تغطية المهاجم بطريقة جيدة، ويتحمل معه جزء سعد سمير، المهاجم ارتقي في الهواء بمفرده دون تدخل من أحد”.

محمد يوسف: رحيل حجازي أثر بشكل كبير

وتابع، لابد أن يبحث حسام البدري، عن مدافع سوبر الفترة المقبلة، لاسيما وأن رحيل أحمد حجازي ، أثر بشكل كبير مع الفريق، وكان لابد ان يستمر حتى نهاية البطولة الإفريقية على الأقل”.

الأهلي قد سقط في فخ الهزيمة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب محمد الخامس، في إطار إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا الفوز يتوج الوداد المغربي ، بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، لثاني مرة في تاريخه، بعد نسخة 1992 ، ويتأهل إلى كأس العالم للأندية ، المقرر لها في ديسمبر المقبل بالإمارات.