مدرب الأهلى السابق: كوبر يخاف على مصلحة المنتخب.. ومهاجمى الأهلى فى الصورة الفترة المقبلة

أكد محمد يوسف، المدير الفنى الحالى لبتروجيت والسابق للأهلى، إن الارجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، يسير على خطى ثابتة وسليمة، و استطاع أن يحقق حلم التأهل إلي كاس العالم 2018 بروسيا.

وقال يوسف فى تصريحات لبرنامج “استاد الهدف” عبر اذاعة الشباب والرياضة: يجب تجديد عقد كوبر مع المنتخب الوطنى، لأنه يخاف على مصلحة المنتخب، ويضعها فوق كل اعتباره ، ويعطى كل شخص حقه، ولديه الكثير من الخبرات التى تساعده على التعامل مع الفرق العالمية في مونديال روسيا 2018 بشكل جيد”.

وأكد ” أن الراحة والأعداد الجيد للاعبين، وخاصة المحترفين سيفرق جدًا فى شكل المنتخب فى المونديال”.

وعن أداء المنتخب فى كأس العالم بروسيا 2018 قال: ” سيتحدد بناءًا على شكل المجموعة التى سنقع بها، وسيكون لنا انطباع نظرى لشكل المنتخب قبل المونديال بناءًا على المبارايات الودية التى سيخوضها قبل مونديال روسيا “.

وواصل، المنتخب في حاجة لمهاجم صريح خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن المباريات الودية ستكشف عن وجوه جديدة، لديها مواصفات خاصة وقادرة على قيادة المنتخب، وسيظهر فى الصورة مروان محسن وعمرو جمال.