مرتضى منصور يهاجم حكم مباراة الأهلى والوداد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الحكم بكارى جاساما الذى أدار مباراة الأهلى والوداد أمس، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، قد حصل على أموال ، والظلم التحكيمى الذى تعرض له الأهلي واضح.

وصرح مرتضى عبر قناة المحور الفضائية، “أن هذا الحكم نفسه هو الذى طرد علي جبر أمام النجم الساحلى، فى أول أربع دقائق من زمن الشوط الأول، والكل هاجمنى عندما صرحت بأنه يقتضى أموال مقابل ما يفعله”.

وأضاف “أنه يجب أن يكون هناك وقفة من الاتحاد الإفريقى ضد الحكام، لأن ما يفعلونه ظلم، وهناك أسماء معروفة لدى الجميع بأنها تحصل على أموال قبل المباريات”.

وأشار إلى أن، لاعبي الأهلى لعبوا المباراة برجولة وقدموا مجهود كبير، وخسروا بصعوبة وبهدف وحيد ليس بثلاثة أو أربع أهداف”.

يذكر أن الأهلى ، خسر من الوداد المغربى فى المباراة التى أقيمت أمس، بهدف وحيد دون مقابل، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.