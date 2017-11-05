مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 2017/11/5 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة، في مختلف الدوريات المحلية والعالمية، أبرزها مصر المقاصة وسموحة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الدورى المصرى

مصر المقاصة – سموحة، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا.

الدورى الانجليزى

ارسنال المحترف في صفوفه، النجم المصري، محمد الننى – مانشستر سيتى، فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا، على قناة beIN SPORTS 2HD.

تشيلسى – مانشستر يونايتد، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا، على قناة beIN SPORTS 2HD.

الدورى الاسبانى

ريال مدريد – لاس بالماس، فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا، على قناة beIN SPORTS 3HD.

الدورى البرتغالى

سبورتنج براجا المحترف في صفوفه، النجم المصري، كوكا – سبورتنج لشبونة، فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا.

الدورى السويسرى

بازل المحترف في صفوفه، النجم المصري، عمر جابر – بي أس سي يونج بويز، فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.