أخبار الأهلي - أخر أخبار الاهلي اليوم

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اخبار الاهلي اليوم : موجز اخبار النادي الاهلي اليوم 14-6-2017 في خبر مجمع
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اخبار الزمالك اليوم : موجز الزمالك لأهم الاخبار اليوم 9-6-2017
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تشكيل الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس.. ثنائي هجومي وعودة توفيق لمركزه
وست بروميتش يغري الأهلي بـ 4 ملايين دولار للحصول على خدمات حجازي
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مفاجأة.. فسخ التعاقد مع “bein sport” القطرية
الاربعاء 2017/07/12
كأس مصر
الأهلي vs وادي دجلة
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تشكيل الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس.. ثنائي هجومي وعودة توفيق لمركزه
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وست بروميتش يغري الأهلي بـ 4 ملايين دولار للحصول على خدمات حجازي
9 يوليو، 2017 7:20 م
التعليقات
على وست بروميتش يغري الأهلي بـ 4 ملايين دولار للحصول على خدمات حجازي مغلقة
دخل أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمامات نادي وست هام ...
بعد أزمته مع البدري.. غالي يشارك في مران الأهلي
9 يوليو، 2017 6:40 م
السعيد ينشر صورة له مع شيتوس وشوقي على البحر
9 يوليو، 2017 5:53 م
المسابقات: مباراة القمة ستقام على هذا الملعب
9 يوليو، 2017 4:42 م
الأمن يرفض إقامة قمة الأهلي والزمالك في السلام
9 يوليو، 2017 2:26 م
خاص لـ”أخبار الاهلي”.. سموحة يخفض مطالبه للاستغناء عن محارب للأهلي
9 يوليو، 2017 1:48 م
الأهلي يعلن موعد حضور “أزارو” للقاهرة
9 يوليو، 2017 1:13 م
مدرب الأهلي: الترجي أم صنداونز؟ من يريد اللقب لا يهمه المنافس
9 يوليو، 2017 12:30 م
عمرو جمال يكشف عن رسالة البدري له قبل مواجهة القطن
9 يوليو، 2017 12:29 م
«البدري» يدرس استبعاد إكرامي من مواجهة دجلة
9 يوليو، 2017 12:27 م
أخبار الأهلي يعلن.. عرض جديد لضم معلول
9 يوليو، 2017 12:08 م
متعب يوضح حقيقة إعلانه اعتزال كرة القدم
9 يوليو، 2017 11:32 ص
طبيب الأهلي يعلن حقيقة إصابة عمرو جمال
9 يوليو، 2017 11:23 ص
أخبار الأهلي يكشف.. تفاصيل عرض بيدفيست لضم عمرو جمال
9 يوليو، 2017 11:19 ص
موعد مباراة الزمالك وأهلي طرابلس 9-7-2017 في دوري ابطال افريقيا
9 يوليو، 2017 10:41 ص
أعرض المزيد اخبار النادي الاهلى
تشكيل الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس.. ثنائي هجومي وعودة توفيق لمركزه
9 يوليو، 2017 7:42 م
التعليقات
على تشكيل الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس.. ثنائي هجومي وعودة توفيق لمركزه مغلقة
أعلن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي ...
المسابقات: مباراة القمة ستقام على هذا الملعب
9 يوليو، 2017 4:42 م
الأمن يرفض إقامة قمة الأهلي والزمالك في السلام
9 يوليو، 2017 2:26 م
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي
9 يوليو، 2017 12:59 م
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأهلي طرابلس 9-7-2017 في دوري أبطال أفريقيا
9 يوليو، 2017 10:47 ص
التشكيل المتوقع للزمالك أمام أهلي طرابلس
9 يوليو، 2017 9:44 ص
تريزيجية يخوض أول مران له مع قاسم باشا
6 يوليو، 2017 10:55 م
إيناسيو يعاقب لاعبيه رغم الفوز على الاتحاد
6 يوليو، 2017 10:14 م
الغندور معلقاً على هدف الزمالك: من تسلل واضح!
6 يوليو، 2017 9:46 م
هدف أول للزمالك مشكوك في صحته
6 يوليو، 2017 8:48 م
القائم يحرم الاتحاد من التقدم أمام الزمالك
6 يوليو، 2017 7:55 م
لقطة مهارية من حازم إمام في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري
6 يوليو، 2017 7:33 م
أوباما يتجاهل الزمالك.. ويتعاقد مع هذا النادي
6 يوليو، 2017 6:55 م
تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد.. “مايوكا” يعود لقيادة الهجوم
6 يوليو، 2017 6:15 م
من الأقوى.. مرتضى أم إيناسيو؟
6 يوليو، 2017 4:40 م
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بالصور.. سقوط لاعب أياكس في الملعب وسط بكاء زملاؤه
8 يوليو، 2017 7:11 م
التعليقات
على بالصور.. سقوط لاعب أياكس في الملعب وسط بكاء زملاؤه مغلقة
تعرض المغربي عبد الحق نوري، لاعب فريق أياكس الهولندي، لأزمة قلبية، خلال مباراة فريقه “الودية” ...
رسمياً.. ميسي يجدد تعاقده مع برشلونة
5 يوليو، 2017 12:04 م
بالصور.. “الطماطم” أخر صفقات نابولي هذا الموسم
3 يوليو، 2017 11:08 م
الماكينات الألمانية تسرق لقب كأس القارات من تشيلي بخطأ دفاعي
2 يوليو، 2017 9:59 م
بث مباشر مشاهدة مباراة ألمانيا وتشيلي 2-7-2017 في كأس القارات
2 يوليو، 2017 12:19 م
حارس تشيلي: نستحق كأس القارات
1 يوليو، 2017 11:29 م
على طريقة “صلاح”.. رسالة وداع من “باريديس” لجماهير روما
1 يوليو، 2017 8:12 م
“لايقدر بثمن”.. رسالة صادمة من “مبابي” عبر تويتر
29 يونيو، 2017 7:59 م
تعرف على أصغر مدرب مصري في الدوري الإنجليزي
28 يونيو، 2017 11:20 م
رسمياً .. مباريات دوري أبطال أوروبا على فيس بوك .. تعرف على التفاصيل
28 يونيو، 2017 9:06 م
“لوف” يحقق رقمًا قياسيًا مع الألمان.. تعرف عليه
25 يونيو، 2017 9:12 م
لأول مرة.. تقنية الفيديو تتسبب في “طرد” لاعب
25 يونيو، 2017 7:54 م
ريال مدريد يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك
24 يونيو، 2017 8:45 م
اتفاق بين روما وليفربول لرحيل الفرعون المصري
19 يونيو، 2017 9:18 م
بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك 18-6-2017 في كأس القارات
18 يونيو، 2017 12:15 م
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مفاجأة.. فسخ التعاقد مع “bein sport” القطرية
9 يوليو، 2017 5:34 م
التعليقات
على مفاجأة.. فسخ التعاقد مع “bein sport” القطرية مغلقة
تقوم شركة “cne” بالمراجعة القانونية لجميع العقود ومذكرات التفاهم المبرمة مع شركة “bein sport” القطرية ...
الإنتاج الحربي يخطف نجم الأهلي
8 يوليو، 2017 4:31 م
تعرف على حقيقة مفاوضات إيهاب جلال لتدريب الزمالك
7 يوليو، 2017 6:30 م
تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد.. “مايوكا” يعود لقيادة الهجوم
6 يوليو، 2017 6:15 م
مصر تتراجع في تصنيف الفيفا وألمانيا تتصدر عالمياً
6 يوليو، 2017 11:00 ص
عصام عبد الفتاح: تطبيق تقنية حكم الفيديو كلفنا 50 قرشاً
5 يوليو، 2017 9:50 م
متعب يحقق أمنية لاعب المصري البورسعيدي
4 يوليو، 2017 10:50 م
تعرف على رسالة البدري لصالح جمعة بعد مباراة المصري
4 يوليو، 2017 10:11 م
البدري: راضٍ عن التعادل أمام المصري..والمباراة جاءت في ظروف استثنائية
4 يوليو، 2017 10:06 م
أول تعليق من حسام حسن عقب مباراة الاهلي والمصري
4 يوليو، 2017 9:46 م
هدف صالح جمعة في شباك المصري ورد فعل مع الجماهير المصري في المدرجات
4 يوليو، 2017 9:01 م
الشامي يسجل هدف المصري الأول في شباك الأهلي
4 يوليو، 2017 8:52 م
فيديو.. رد فعل حسام حسن في مباراة الأهلي والمصري
4 يوليو، 2017 8:40 م
صالح جمعة يهدر هدف محقق أمام المصري
4 يوليو، 2017 8:35 م
ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري
4 يوليو، 2017 8:09 م
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