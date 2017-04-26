ماذا قال حسام البدري عن قرعة دوري أبطال إفريقيا؟

البدري: قرعة دوري الأبطال ليست سهلة

علق حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد البدري أن قرعة دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال قوية للغاية ولن تسمح بأي تهاون أو استهتار.

وأشار البدري إلى أن الأهلي وقع في مجموعة قوية وأندية تملك تاريخ جيد وسمعة قوية في القارة السمراء.وقال البدري، إن الفرق التي وقع الأهلي بجانبها لديها خبرات كبيرة في البطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن الأهلي سيحضر نفسه جيدا لتلك المواجهات.

وأضاف المدير الفني للأهلي، أن الفريق الذي يريد المنافسة على اللقب لابد وأن يحضر نفسه بشكل جيد ويحترم الفريق التي يواجهها.

وأشار البدري إلى أنه سيبذل كل جهده مع الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل من جديد لكأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي قد سقط في المجموعة الرابعة في البطولة مع كل من الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي.