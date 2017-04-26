قرعة دوري أبطال إفريقيا.. جمعة يضع الأهلي في صدام جديد مع الوداد المغربي

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء مراسم القرعة الخاصة ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة اليوم الأربعاء.

وشهدت القرعة التي شارك في إجرائها وائل جمعة نجم الأهلي السابق عن وقوع المارد الأحمر في مجموعة قوية ومتوازنة إلى حد ما للزمالك حيث وقع الزمالك في المجموعة الثانية مع الأهلي الليبي واتحاد العاصمة الجزائري بينما وقع الأهلي في المجموعة الرابعة مع الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي.

وجاءت القرعة على النحو التالي

المجموعة الأولى

النجم الساحلي

الهلال

المريخ السوداني

فيروفيارو

المجموعة الثانية

الزمالك

اتحاد العاصمة

الأهلي الليبي

كابس يونايتد

المجموعة الثالثة

صن داونز

الترجي التونسي

فيتا كلوب

سان جورج

المجموعة الرابعة

الأهلي

الوداد

القطن الكاميروني

زاناكو

ومن المقرر أن تكون المباراة الأولى للأهلي أمام زاناكو بينما سيواجه الزمالك نظيره كابس يونايتد.