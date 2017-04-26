سموحة يصطدم بقاهر الأهلي في قرعة الكونفدرالية

أقيمت خلال الدقائق القليلة الماضية القرعة الخاصة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة اليوم الأربعاء.

وشهدت القرعة مواجهات نارية للأندية العربية حيث اصطدم فريق سموحة المصري بفريق الهلال الأبيض السوداني وفريق زيسكو الذي واجه الأهلي الموسم الماضي بدوري الأبطال وتسبب في خروجه من دور المجموعات.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الرباط المغربي

الأفريقي التونسي

ريفيرز يونايتد

كامبالا سيتي

المجموعة الثانية

الصفاقسي

بلاتنيوم ستارز

مولودية الجزائر

إمبابان سوالوز

المجموعة الثالثة

زيسكو

وريكرياتيفو دو ليبولو

الهلال الأبيض

سموحة

المجموعة الرابعة

مازيمبي

سوبر سبورت يونايتد

حوريا كوناكري

مونانا