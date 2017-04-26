الأهلي يعلن موقفه من الاستغناء عن عمرو بركات

الأهلي: عمرو بركات باق ولن يرحل

أكد سيد عبد الحفيظ على أن اللاعب عمرو بركات جناح الفريق سيظل باقياً في الأهلي ولا نية لرحيله عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن ما يتردد في وسائل الإعلام عن وجود النية لرحيل عمرو بركات في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت على رحيل عمرو بركات عن الاهلي صيفاً في ظل عدم اعتماد الجهاز الفني للفريق عليه مؤخراً.

إلا أن عبد الحفيظ أكد على عدم صحة التقارير التي نشرت عن الأمر، مؤكداً على عدم صدور أي قرار برحيل أي لاعب من الفريق.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي موقفه من اللاعبين الراحلين عن صفوفه بعد انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري حسب ما أكده عبد الحفيظ.