الأهلي يوضح حقيقة رحيل مؤمن زكريا

الأهلي: مؤمن زكريا لم يطلب الرحيل عن الأهلي

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت عن إمكانية رحيل اللاعب مؤمن زكريا عن الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية قد تطرقت للحديث عن إمكانية رحيل مؤمن زكريا عن الاهلي في الصيف القادم نحو أحد أندية الخليج العربي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مؤمن زكريا لم يتلق أي عروض من أندية خارج مصر خلال الفترة الحالية.

واضاف مدير الكرة بالأهلي بأن مؤمن زكريا لم يعقد أي جلسات في الفترة الماضية مع مسؤولي الفريق من أجل طلب الرحيل في الصيف القادم.

واختتم سيد عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن مؤمن زكريا لن يرحل عن الاهلي في الفترة المقبلة في ظل كونه أحد العناصر الأساسية للفريق.