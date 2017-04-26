الكاف يعلن تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال افريقيا

الأهلي في التصنيف الأول بقرعة دوري الأبطال الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن تصنيف الأندية في قرعة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات من دوري أبطال افريقيا في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة في مقر الكاف بالسادس من أكتوبر.

وأعلن الكاف عن تصنيف الأندية التي سيتم إجراء قرعة لها لتحديد المجموعات الأربعة في دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي.

ويتواجد النادي الأهلي في التصنيف الأول بالقرعة، إلى جانب أندية الزمالك والنجم الساحلي التونسي وصندوانز الجنوب أفريقي.

أما التصنيف الثاني فيضم أندية الهلال السوداني، الترجي التونسي، الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

ويتكون التصنيف الثالث من المريخ السوداني، الأهلي الليبي، القطن الكاميروني، وفيتا كلوب الكونغولي.

أما التصنيف الرابع فيضم سان جورج الأثيوبي، فيروفياريو بييرا الموزبيقي، زاناكو الزامبي، وكابس يونايتد بطل زيمبابوي.