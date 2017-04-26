أحمد الشيخ مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي والمقاصة

الشيخ قد لا يشارك في مباراة الأهلي والمقاصة

بات اللاعب أحمد الشيخ مهدداً بالغياب عن المواجهة التي ستجمع فريقي مصر المقاصة والأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وخضع أحمد الشيخ لعملية جراحية في اليد بسبب معاناته من الإصابة بكسر في إصبع اليد، تفاقمت خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب.

وبات في حكم المؤكد أن يغيب أحمد الشيخ عن مصر المقاصة لفترة تتراوح بين خمسة إلى ستة مباريات، وهو ما قد يؤدي لغيابه عن لقاء الأهلي.

ومن المقرر أن يعود الشيخ للظهور مع المقاصة خلال المباراة التالية لمواجهته مع الأهلي، أو في مواجهة القلعة الحمراء بنسبة أقل.

الجدير بالذكر أن أحمد الشيخ يلعب في صفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة موسم واحد، لتنتهي بنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري.