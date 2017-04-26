البدري يعلن عن مفاجأة في اختياره لأفضل لاعب في مصر

البدري: سعد سمير هو أفضل لاعب في مصر حالياً

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن مفاجأة في اختياره لأفضل لاعب في الدوري المصري خلال الموسم الجاري.

وأشار البدري إلى أنه يرى أن سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي يعد هو أفضل لاعب في مصر خلال الفترة الحالية.

وبرر البدري اختياره بأن سعد سمير يقدم أداء ثابت مع الأهلي في الفترة الأخيرة مما مكنه من حجز مقعده في التشكيل الأساسي للفريق.

وأضاف البدري بأنه يرى أن شريف إكرامي يعد الحارس الأفضل في مصر حالياً نظراً للأرقام القياسية التي نجح في تحقيقها مؤخراً.

واختتم البدري بأن عبد الله السعيد يعد هو أفضل لاعب وسط في مصر، إلى جانب كون كوليبالي أفضل مهاجمي الدوري نظراً لأرقامه مقارنة بدقائق مشاركاته في المباريات.