البدري يوافق على رحيل ناصر ماهر للدوري الأسباني

البدري: لن أمانع احتراف ناصر ماهر في فياريال

أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على موافقته على رحيل اللاعب ناصر ماهر لخوض تجربة احترافية في صفوف فياريال الأسباني.

ويلعب ناصر ماهر حالياً في صفوف فريق بتروجيت على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وأشار البدري في تصريحات تليفزيونية إلى أنه يتمنى أن يوافق مسؤولو بتروجيت على سفر ناصر ماهر لخوض تجربة معايشة في صفوف فياريال.

وكان نادي فياريال قد أرسل دعوة إلى ناصر ماهر للخضوع لفترة معايشة مع الفريق خلال الصيف القادم تمهيداً للانضمام للفريق في حال نجاحه.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أنه سيوافق على رحيل ماهر في حال نجاحه في فترة المعايشة مع فياريال، مؤكداً على عدم ممانعته للأمر نهائياً.