اتحاد الكرة: الدوري المصري كالأسباني تماماً

اتحاد الكرة: الدوري المصري والأسباني متشابهان

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على وجود حالة تشابه بين الدوري الممتاز ونظيره الأسباني خلال الفترة الحالية.

واشار حسين إلى أن الدوري الأسباني توجد به مباراة مؤجلة واحدة ستجمع بين ريال مدريد ومالاجا، مشدداً على أن هذا الأمر لم يعد متواجداً في الدوري المصري.

وأوضح حسين بأن برشلونة لم يبد اعتراضاً على مواجهة ريال مدريد في وجود هذه المباراة المؤجلة، مشدداً على أن هذا الأمر كان ليحدث أزمة في مصر.

واختتم رئيس لجنة المسابقات حديثه بأن مؤجلات نادي الزمالك كانت بسبب وصوله للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية.

ولعب نادي الزمالك كافة مباريات المؤجلة في الدوري المصري ليتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة خلف فريقي الأهلي والمقاصة على التوالي.