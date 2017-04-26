البدري يختار لاعبين من الزمالك يرغب في ضمهما للأهلي

البدري: أرغب في ضم هذا الثنائي للأهلي

اختار حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي لاعبين من صفوف الزمالك يرغب في ضمهما إلى فريق القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

إجابة البدري برغبته في ضم ثنائي الزمالك جاءت في تصريحات تليفزيونية رداً على سؤال افتراضي عن إمكانية ضمه للاعبين من صفوف الزمالك.

وأشار البدري إلى أنه يرغب في ضم مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم من الزمالك إلى صفوف الأهلي في حال وجود القدرة على إتمام الأمر.

وأضاف المدير الفني للأهلي بأن مصطفى فتحي يمتلك مقومات فنية جيدة وقدرة كبيرة على التطور وهو ما جعله يضعه ضمن اختياراته الافتراضية.

واختتم البدري حديثه بالتأكيد على أن محمد إبراهيم يمتلك إمكانيات فنية تؤهله لقيادة خط وسط النادي الأهلي في حال انتقاله للفريق.