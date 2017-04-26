شرطان من الأهلي للمشاركة في البطولة العربية لكرة القدم

الأهلي يعلن شروطه للمشاركة في البطولة العربية

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن شروطه للموافقة على المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم التي تقام في القاهرة خلال الصيف القادم.

ومن المقرر أن تقام البطولة العربية في شهري يوليو وأغسطس المقبلين في القاهرة والأسكندرية، حيث ستقام قرعتها خلال شهر مايو القادم.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء، أكد خلاله على موافقته المبدئية للمشاركة في البطولة التي ستقام في مصر.

وقرر مجلس إدارة الأهلي أن تكون الموافقة النهائية مرتبطة بموافقة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على المشاركة في المسابقة.

وترى إدارة الأهلي أن عدم تضارب مواعيد مباريات البطولة مع جدول مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا يعد شرطاً أساسياً للموافقة على المشاركة أيضاً.