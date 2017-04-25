موعد مباراة برشلونة واوساسونا: القنوات الناقلة 26-4-2017 في الدوري الاسباني

موقع اخبار الاهلي سيتابع مع الجمهور الكتلوني موعد مباراة برشلونة واوساسونا في الدوري الإسباني والتي يمكنكم مشاهدة أحداثها عبر بث مباشر مباراة برشلونة وأوساسونا علي موقع اخبار الاهلي من موقع يلا شوت.

او عبر قنوات بي أن سبورت “Bein Sport” في بث حي ومباشر من ملعب كامب نو، الذي ينتظر عدد كبير من جمهور مباراة برشلونة اليوم، بعد أيام من فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الارض، وذلك مساء اليوم الأربعاء 26-4-2017.

مباراة برشلونة وأوساسونا هي عبارة عن مباراة تجمع بين متصدر ترتيب الدوري الإسباني، ومتذيل الترتيب أوساسونا.

حيث تعتبر المباراة سهلة علي فريق برشلونة حيث ان الفريق الذي لم يجمع حتى الآن سوى 18 نقطة فقط.

في المركز رقم 20 بجدول المسابقة، وستلعب برشلونة بكل تركيزها من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الصدارة بعد مرور 34 جولة على البطولة.

وفي الغالب ومن حديث المحللين لمباريات الدوري الاسباني تعتبر فرص برشلونة كبيرة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

حيث ان الفوز علي فريق مثل ريال مدريد المتصدر للدوري الاسباني تعتبر دفعة قوية لأي نادي ولو كان هذا النادي نادي برشلونة،

حيث ان الفوز علي ريال مدريد جعل برشلونة تصعد لصدارة ترتيب الدوري الاسباني، وهو ما يعنى أن برشلونة في حال الفوز في جميع لقاءته المقبلة، مع تعثر ريال مدريد وفقدانه ثلاث نقاط أو أكثر، ستتوج في الأخير باللقب الذي أحرزته في 24 مناسبة سابقة.

تفاصيل مباراة برشلونة وأوساسونا غدًا

سيلعب كل من برشلونة وأوساسونا علي ملعب الكامب نو، وسيبدأ المباراة بالحكم الإسباني “خوسيه مونويرا” حيث انه سيقوم بإدارة المباراة كحكم ساحة.

ومن المؤكد انه سيتم توجيه الانظار الي نادي برشلونة مره اخري بعد الفوز في مباراة الكلاسيكو علي منافسه علي صدارة ترتيب الدوري الاسباني ريال مدريد وذلك بفارق هدف لبرشلونة.

موعد مباراة برشلونة واوساسونا

ستنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر علي قنوات بي أن سبورت او علي موقع اخبار الاهلي حسب التوقيت الاتي:

سيبدأ مباراة برشلونة وأوساسونا في تمام الساعة 8.30 بتوقيت السعودية

وسيكون مباراة أوساسونا وبرشلونة بتوقيت مصر الساعة 7.30

وسيتم نقل المباراة عبر بث مباشر علي موقع يلا شوت لمباراة برشلونة وأوساسونا علي موقع اخبار الاهلي