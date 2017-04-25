البدري يكشف..هل يرحل غالي ومتعب نهاية الموسم؟

البدري يكشف حقيقة رحيل متعب وغالي

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل حسام غالي وعماد متعب عن الفريق نهاية الموسم.

وأكد “البدري” في تصريحات إذاعية أن حسام غالي وعماد متعب قمية كبيرة ولن يرحلا عن صفوف الفريق نهاية الموسم.

البدري: غالي ومتعب من الكبار

وأوضح مدرب الأحمر أن غالي ومتعب من الكبار في صفوف الفريق، وسيكون لهما دور كبير في مباريات الفريق المقبلة.

ونفى البدري رحيل الثنائي نهاية الموسم قائلاً:” أخبار رحيل غالي ومتعب شائعات لا أساس لها من الصحة، وكل ما يقال هو اجتهادات صحفية.