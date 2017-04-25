البدري يفجر مفاجأة بشأن كوليبالي

البدري: هؤلاء أفضل لاعبين في مصر

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة أفضل 4 لاعبين في الدوري المصري هذا الموسم.

وأكد “البدري” في تصريحات إذاعية أن الأهلي يمتلك أفضل 4 لاعبين في الدوري المصري وفقاً للأرقام والحسابات.

البدري: كوليبالي أفضل مهاجم في مصر

وأوضح البدري أن شريف إكرامي هو أفضل حارس مرمى في مصر وسعد سمير أفضل مدافع وعبد الله السعيد أفضل لاعب خط وسط وكوليبالي أفضل مهاجم في الدوري.

وأضاف البدري بأنه رغم قلة مشاركات كوليبالي مع الأهلي، إلا أنه وفقاً للأرقام هو المهاجم الأفضل حاليا.