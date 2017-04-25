فحص طبي يحدد مصير حاوي الأهلي من مباراة الإنتاج الحربي

العضلة الضامة تهدد مشاركة وليد سليمان أمام الإنتاج الحربي

يخضع الحاوي وليد سليمان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفح طبي غدا قبل مران الفريق الأحمر .

ويعاني وليد سليمان من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة والتي حرمته من المشاركة في مباراة طنطا الماضية بالدوري.

حاوي الأهلي يخضع لفحص طبي غدا

ويجري وليد سليمان فحص طب يعلى أيدي الجهاز الطبي قبل مران الفريق غدا لتحديد موعد عودته للتدريباته الجماعية وموقفه من لقاء الإنتاج الحربي.

ويلتقي الأهلي مع الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل في مباراة الجولة الـ26 بالدوري الممتاز.