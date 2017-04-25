رسمياً..إيقاف “راموس” مباراة واحدة بعد طرده بالكلاسيكو

الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة رارموس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن العقوبة الموقعة على سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بشكل رسمي، بعد طرده في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقرر الاتحاد الإسباني إيقاف راموس نجم الريال مباراة واحدة بعد طرده المباشر في مباراة برشلونة، عقب تدخل عنيف على ليونيل ميسي.

راموس يغيب عن الريال أمام ديبورتيفو لاكورنيا

ومن المقرر أن يغيب راموس عن مباراة الفريق الملكي المقبلة أمام فريق ديبورتيفو لاكورونيا بالجولة الـ34 بالدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد خسر لقاء الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف مبال هدفين في مباراة الجولة الـ33.