كوليبالي يقترب من تغريم الأهلي نصف مليون جنيه

كوليبالي يواصل تألقه مع الأهلي

يواصل المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه مع المارد الأحمر خلال مباريات الدوري.

واقترب كوليبالي من تغريم النادي الأهلي نصف مليون جنيه حال إحرازه لـ10 أهداف مع الفريق في موسمه الأول بالقميص الأحمر.

كوليبالي يكلف الأهلي 25 ألف دولار

ويوجد بند في عقد كوليبالي مع النادي الأهلي، يجبر الأحمر على دفع 25 ألف دولار أي ماقارب الـ”500 ألف جنيه”، حال احراز اللاعب لـ10 أهداف.

وأحرز كوليبالي مع المارد الأحمر حتى الأن 5 أهداف، حيث يفصل 5 اهداف أخرى عن تفعيل بند الـ25 ألف دولار في عقده مع الأحمر والتي سيحصل عليها نادي كليمانورك الإسكتلندي.