مصدر..البدري يوافق على معايشة “ناصر ماهر” في فياريال الإسباني

عرض إسباني لنجم الأهلي

تلقى النادي الأهلي عرضاً من فريق فياريال الإسباني من أجل خضوع لاعب الفريق ناصر ماهر والمعار إلى بتروجت لفترة معايشة.

وطلب نادي فياريال سفر ناصر ماهر لاعب خط وسط بتروجت إلى إسبانيا للخضوع لفترة معايشة مع الفريق، تمهيدا للتعاقد معه.

وأكد مصدر في الأهلي أن حسام البدري المدير الفني للفريق رحب بالعرض الإسباني، حيث وافق مبدئياً على رحيل اللاعب، خاصة في ظل صعوبة عودته للفريق الموسم المقبل.

الأهلي يحسم مصير عرض فياريال خلال الأيام المقبلة

ومن المنتظر أن يحسم مسئولو الأحمر الرد الرسمي على النادي الإسباني خلال الأيام المقبلة، حيث يسود اتجاه للموافقة على معايشة اللاعب في إسبانيا.

وكان النادي الإسباني اللاعب طوال الفترة الماضية، حيث حاز على إعجاب إدارة الغواصات الصفراء والتي طلبت مشاهدة اللاعب في التدريبات قبل التعاقد الرسمي معه.