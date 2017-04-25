اخبار الاهلي : بالفيديو .. رد فعل غريب لـ”شاكيرا” أثناء مباراة برشلونة وريال مدريد

رد فعل غريب لـ”شاكيرا” أثناء مباراة برشلونة وريال مدريد

تابعت نجمة الغناء العالمي شاكيرا مباراة الكلاسيكو الإسباني بين فريقي كرة القدم برشلونة وريال مدريد، ضمن مبارايات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الجوري الإسباني، والتي شارك فيها زوجها الإسباني جيرارد بيكيه، وانتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والتقطت الكاميرات ردود فعل شاكيرا أثناء متابعتها للمباراة التي جرت فعالياتها، أمس الأحد 23 أبريل/نيسان، حيث ظهرت شاكيرا في حالة قلق وانفعال شديدين، خاصة في حال قيام برشلونة بهجمة على مرمى الخصم أو تعرضه لهجمة خطرة.

وعلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على مقطع الفيديو الذي يظهر انفعال شاكيرا، إذ أكد بعضهم أن المباراة كانت بالفعل حماسية جدا وضعتهم أيضا تحت ضغط عصبي كبير.