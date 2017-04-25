اخبار الاهلي : بالفيديو .. رمضان صبحي يوجه رسالة مؤثرة لامه “ بتكسف اقولها بحبك “

رمضان صبحي يوجه رسالة مؤثرة لامه “ بتكسف اقولها بحبك “

استضافت الفنانة إسعاد يونس، مساء الاثنين، رمضان صبحي، لاعب المنتخب المصري وفريق ستوك سيتي الإنجليزي.

وحل نجم ستوك سيتى الإنجليزى، والأهلى المصرى، رمضان صبحى، ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة” الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والذى يعرض على شاشة cbc فى الحادية عشرة مساء.

ويتحدث رمضان عن انتمائه للنادى الأهلى، وكذلك احترافه في نادى ستوك سيتي، الإنجليزى، ويستعرض مع إسعاد يونس، مجموعة من أهدافه الحاسمة، مع النادى الأهلى ومنتخب مصر، وأيضًا يتحدث عن كأس العالم، وصعود مصر.

من ناحية أخرى، يتحدث رمضان صبحى، عن زواجه من ابنة الكابتن إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق، وشقيقة إكرامى حارس مرمى الأهلى الحالى.