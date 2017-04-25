فياريال يطلب خضوع ناصر ماهر لفترة معايشة

الأهلي يتلقى عرضا من فياريال لخضوع ناصر ماهر لفترة معايشة

خلال الفترة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز شهدت تألق كبير لناصر ماهر لاعب الأهلي الصاعد والمعار لصفوف فريق بتروجيت منذ بداية الموسم الجاري.

ونجح اللاعب في جذب أنظار الجميع إليه وانتزاع الإشادة به بعد المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب مع الفريق البترولي منذ الانضمام إليه حتى بات أحد أهم العناصر والركائز الأساسية للفريق في ظل القيادة لخسن شحاته ومن قبله طلعت يوسف.

وتلقى مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الأخيرة خطابًا رسميًا من جانب نادي فياريال الإسباني من لخضوع اللاعب لفترة معايشة مع الغواصات الصفراء خلال الفترة المقبلة لدراسة إمكانية التعاقد معه في حالة الإعجاب بقدراته

وحدد النادي الإسباني شهر مايو المقبل من أجل قضاء ناصر فترة معايشة وحسم مصيره.

وعلى الفور قام مسئولو النادي الأهلي بالاتصال بإدارة نادي بتروجيت وعرضت عليهم الأمر خاصة وأن اللاعب على ذمة الفريق البترولي حتى نهاية الموسم.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة بتروجيت بالتنسيق من أجل إرسال اللاعب لإسبانيا لقضاء فترة المعايشة والعودة بعد ذلك إلى القاهرة مرة أخرى بما لا يتعارض مع مبارياتها.