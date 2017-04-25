الزمالك يوضح موقف باسم مرسي من المشاركة أمام طنطا

طبيب الزمالك: باسم مرسي جاهز لمواجهة طنطا

أوضح أيمن فريد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقف مهاجم الفريق باسم مرسي من المشاركة في المباراة المقبلة أمام طنطا مؤكدا على أنه جاهز لهذه المباراة.

وأكد فريد بأن باسم نعافى من الكدمة التي تلقاها في وجهه خلال مباراة المصري البورسعيدي أمس والتي انتهت نتيجتها بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه لاعبه شيكابالا.

وأضاف فريد بأن باسم جاهز لمباراة طنطا وأن الكدمة لن تمنعه من التواجد في المباراة التي من المقرر أن تقام الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.