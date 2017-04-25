ملخص ونتيجة ومشاهة وأهداف مباراة تشيلسي وساوثامبتون

تشيلسي يحقق فوز ساحق على ساوثامبتون

واصل فريق تشيلسي الإنجليزي صدارته للدوري الإنجليزي، بعد الفوز الساحق الذي حققه على حساب نظيره ساوثامبتون برباعية مقابل هدفين في مباراة الجولة الـ34.

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول عبر لاعبه هازارد في الدقيقة 5، ثم أدرك ساوثامبتون التعادل في الدقيقة 24، قبل أن يتقدم البلوز من جديد بالهدف الثاني عن طريق كاهيل في الدقيقة 46، لينتهي الشوط بتقدم تشيلسي 2 – 1.

تشيلسي يضرب ساوثامبتون برباعية

وفي الشوط الثاني، أحرز تشيلسي هدفين متتاليين عن طريق هدافه دييجو كوستا في الدقيقتين 53 و 89، ثم أدرك بيرتراند الهدف الثاني لساوثامبتون، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 4 – 2.

ورفع هذا الفوز رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 78 نقطة، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 40 نقطة ليبقى في المركز التاسع.

