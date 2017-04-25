بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اليوم الثلاثاء

يخوض تشيلسي اختبارا قويا اليوم وذلك عندما يستضيف نظيره ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء 25-4-2017.

ويحتضن ملعب “ستامفورد بريدج” مواجهة تشيلسي وساوثهامبتون في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويخوض تشيلسي هذه المباراة في صدارة ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن ملاحقه توتنهام ، فيما يدخل ساوثهامبتون هذا اللقاء في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر

ويسعى تشيلسي لاستغلال الحالة المعنوية العالية لدى لاعبيه وذلك بعدما نجح في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما أقصى توتنهام عقب الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين السبت الماضي.

كما يأمل الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز في تعويض الخسارة التي تعرض لها فريقه في الجولة السابقة أمام مانشستر يونايتد وذلك للاقتراب أكثر من اللقب.

يوتيوب يالا شوت مباراة تشيلسي وساوثهامبتون اليوم 25-4-2017

ويعول كونتي على مجموعة مميزة من اللاعبين وقي مقدمتهم إيدين هازارد والحارس تيبو كورتوا وويليان ودييجو كوستا.

بينما يسعى ساوثهامبتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة ولو بنقطة التعادل خاصة وأن المباراة تقام خارج ملعبه.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون

تنقل قناة بين سبورتس مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في تمام الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

