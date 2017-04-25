ًصورة.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها جاريث بيل بسبب الإصابة

6 مباريات يغيب عنها جاريث بيل مع ريال مدريد

أعلن ريال مدريد ظهر اليوم إصابة لاعبه الويلزي جاريث بيل وغيابه عن مباريات الفريق لمدة 3 أسابيع وذلك بعدما تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام برشلونة في الكلاسيكو.

ويعد غياب اللاعب الويلزي ضربة كبيرة للفرنسي زبن الدين زيدان بسبب المباريات الصعبة التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

ونقدم لزاور “أخبار الأهلي” المباريات التي سيغيب عنها بيل والتي ستكون أولها غدا أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الليجا ، ثم أمام فالنسيا ، ثم أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، ثم غرناطة في الليجا ، ومباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوربوا أمام أتلتيكو ثم أمام إشبيلية.